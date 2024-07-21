شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف طرق علاج الحزام النارى .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 02:30 م

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يبدأ علاج الحزام الناري بشكل مثالي خلال 72 ساعة بعد ظهور البثور الجلدية، ويمكن للعلاج المبكر أن يزيد من سرعة التعافي، ويقلل خطر حدوث مضاعفات.​

وأوضحت وزارة الصحة والسكان كيفية علاج الحزام الناري:​​

​

- تتضمن الأدوية مضادات الفيروسات. ​​

- من الممكن أن يؤدي الحزام الناري إلى الشعور بألم شديد؛ لذا قد يصف الطبيب أيضًا ما يلي:​​

-أدوية تحتوي على الكورتيكوستيرويدات.​​

-مضادات التشنج. ​​

-مضادات الاكتئاب. ​​

-العوامل المخدرة، وتتوفر على شكل كريم أو جل أو رذاذ أو لاصقة جلدية.​​