شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف طرق علاج الحزام النارى .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 21 يوليو 2024 02:30 م
قالت وزارة الصحة والسكان إنه يبدأ علاج الحزام الناري بشكل مثالي خلال 72 ساعة بعد ظهور البثور الجلدية، ويمكن للعلاج المبكر أن يزيد من سرعة التعافي، ويقلل خطر حدوث مضاعفات.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان كيفية علاج الحزام الناري:
- تتضمن الأدوية مضادات الفيروسات.
- من الممكن أن يؤدي الحزام الناري إلى الشعور بألم شديد؛ لذا قد يصف الطبيب أيضًا ما يلي:
-أدوية تحتوي على الكورتيكوستيرويدات.
-مضادات التشنج.
-مضادات الاكتئاب.
-العوامل المخدرة، وتتوفر على شكل كريم أو جل أو رذاذ أو لاصقة جلدية.
