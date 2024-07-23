شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: انفراجة بالصيدليات بعد ضخ كميات كبيرة من أدوية الضغط والسكر والأورام والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من الأدوية من المصانع للصيدليات مستمر منذ أسبوعين، موضحا أن المصانع كان لديها مشكلة بسبب العملة، وكان المتوفر أقل من الاحتياجات.

وأضاف علي عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السادسة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن فارق الدولار كان يمثل عبئا ماليا وتكاليف زيادة على الأدوية وتم معالجة السببين، قائلا: "الإنتاج نازل وهيئة الدواء تتابع والموزعين والصيدليات بدأ يتوفر لهم الدواء".

وأكد الدكتور علي عوف، أن هيئة الدواء تتابع كل علبة داخل الصيدليات وفي مراقبة دقيقة للأدوية في الصيدليات وبدأ الضخ منذ أسبوعين، متابعا: "هنبدأ نحس أن في انفراجه في أدوية مهمة زى الضغط والسكر والأورام، وفي تدفقات من الأدوية حاصلة جدا في السوق".