شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: بايدن وهاريس فشلا فى حمايتى وتعرضت للرصاص من أجل الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

في أول تعليق على إعلان مديرة جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة كيمبرلي تشيتل، الثلاثاء، استقالتها على خلفية محاولة اغتيال ترامب، حمّل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، الرئيس الحالي ونائبته محالة اغتياله.

وكتب ترامب على منصة تروث: "بايدن وهاريس فشلا فى توفير الحماية الكافية لي وتعرضت لإطلاق الرصاص من أجل الديمقراطية".

وأدلت تشيتل بشهادتها لساعات في مبنى الكابيتول، الإثنين، حيث واجهت استجوابا من المشرعين من كلا الجانبين بشأن تقصير الوكالة الذي سمح بحدوث محاولة لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إطلاق نار في 14 يوليو الجاري، تسبب في إصابته بجروح في أذنه، حين كان يلقي كلمة خلال تجمع انتخابي حاشد بولاية بنسيلفانيا، في محاولة اغتيال من شأنها تأجيج المخاوف من عدم استقرار قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال جهاز الخدمة السرية في بيان إن المشتبه به "أطلق النار مرات عدة باتجاه المنصة من موقع مرتفع خارج التجمع" قبل أن يقوم عناصر الجهاز "بتحييده".