7 أهداف بيئية للاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير للمخلفات

وزارة البيئة تتعاون مع كل الشركاء من الوزارات في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، للحفاظ على كفاءة استخدام الموارد، ومنها مشروعات لتحويل المخلفات الى طاقة، والتوسع في إدراج الاقتصاد الدوار في المنشآت الصناعية، بشكل تدريجي لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية، وكذلك سلاسل القيمة الخضراء، إضافة إلى التوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي.

خلال هذا التقرير سيتم رصد الهدف من الاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير ومراحلها:

1. يحقق الاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير، تعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات الصلبة البلدية.

2. ينتج عن الاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير إنتاج سماد عضوى عالى الجودة بمواصفات قياسية وطبقاً للمواصفات الواردة بالكود المصري.

3. ينتج أيضا عن الاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير إنتاج الوقود الصلب البديل RDF بمواصفات قياسية.

4. يعمل الاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير على تقليل كميات المخلفات التي توجه إلى مواقع التخلص النهائي.

5. يهدف أيضا الاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير، الى القضاء على المقالب العشوائية وممارسات الحرق المكشوف الملوث للبيئة.

6. ينتج أيضا عن الاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير خفض انبعاثات الإحتباس الحرارى.

7. الاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير واستكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات من رفع تراكمات، وإنشاء محطات وسيطة وإنشاء مصانع تدوير المُخلفات وإنشاء مدافن صحية، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، يهدف الى زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة.