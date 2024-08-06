شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله: الكيان الصهيونى يحاول تهجير الفلسطينين إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن "الكيان الصهيوني يهدد دول المنطقة بالكامل ويحاول اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم إلى مصر وبلدان أخرى".

وأضاف نصر الله خلال كلمته أثناء تأبين القائد في حزب الله فؤاد شكر: " مخاطر التصعيد الإسرائيلي تهدد دول المنطقة، كما أن مشروع نتنياهو في غزة هو اقتلاع أهلها وتهجيرهم نحو مصر أو إلى مكان آخر".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى فى 30 يوليو الماضى، أنه اغتال فؤاد شكر القيادى بحزب الله اللبنانى، بغارة جوية على مبنى فى حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.