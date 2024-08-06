شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية: حملة إعلامية بين الشركة المتحدة والوزارة للتوعية بأهمية التصالح والان مع تفاصيل الخبر

قالت منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن هناك حملة إعلامية بين الشركة المتحدة والوزارة لتوعية الناس بأهمية التصالح فى مخالفات البناء، وآليات جديدة للتسهيل على المواطنين، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن ملف التصالح ذو أولوية بالنسبة للوزارة، وهناك تسهيل على المواطنين وسيكون التعامل بعيدا عن الموظفين لمنع الفساد.

فيما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الدولة حريصة على توفير سبل نجاح استضافة المنتدى الحضرى العالمى.

ويأتى مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.