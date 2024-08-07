جهود صندوق مكافحة الإدمان بالمناطق المطورة فى رسالة ماجستير بجامعة حلوان

القاهرة - سامية سيد - ناقشت كلية الآداب جامعة حلوان رسالة ماجستير عن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" والتأكيد على أهمية دور الصندوق فى تنفيذ أنشطة توعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان وأيضا تنفيذ زيارات منزلية للأسر لرفع وعيهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجانى وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية

ويأتى تنفيذ برامج الحماية من المخدرات فى إطار حرص الصندوق على وقاية الشباب فى المناطق المطورة مثل " الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، الخيالة، حى الضواحى ببورسعيد " وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة.

واستعرضت رسالة الماجستير للباحثة "ياسمين حسين" أهمية برامج الحماية من المخدرات التى ينفذها الصندوق تحت عنوان " دور صندوق مكافحة الإدمان فى توعية أسر المناطق المطورة بمخاطر الإدمان وحماية الشباب من التعاطى " وأشارت إلى جهود الصندوق فى المبادرات التوعوية من خلال زيارات ميدانية للمناطق المطورة حيث ينفذ الصندوق أنشطة تستهدف رفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة وتطرقت الباحثة إلى تقييم أثر النتائج على الفئات المستفيدة من هذه الأنشطة وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجانى من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" وأشارت الرسالة إلى أن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر فى هذه المناطق، بجانب تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات، وتنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية وورش حكى للأطفال لرفع وعيهم بخطورة وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

ونفذ صندوق مكافحة الإدمان ما يقرب من 170 ألف "زيارة منزلية استهدفت الأسر المقيمة فى المناطق المطورة وأيضا المناطق المجاورة، بمتوسط عدد 2 زيارة إلى 3 زيارات لكل أسرة على مدار العام بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسى والعلاج والتأهيل، وتم اختيار أكثر من 250 شابا وفتاة من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين لدى الصندوق للمشاركة فى تنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق كذلك تنظيم جلسات توعوية للأسر والسيدات بهذه المناطق على مدار العام بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى لمواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطى المواد المخدرة، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" كما تم تنفيذ أنشطة رياضية ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة الشباب من أبناء المناطق المطورة أيضا تشغيل عيادات تابعة للخط الساخن لاستقبال طالبى الخدمات العلاجية، بهذه المناطق وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج فى المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 33 مركزا علاجيا فى 19محافظة حتى الآن وقدمت هذه العيادات الخدمة لما يقرب من 18 ألف مريض " جديد ومتابعة " بالمناطق المطورة والأماكن السكنية المحيطة بها وتمثلت الخدمات فى " المشورة والدعم النفسى والعلاج والتأهيل والمتابعة للمتعافين لمنع الانتكاسة".