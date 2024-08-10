شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت نقابة العلاج الطبيعى عن تكليف القطاع الطبى بوزارة الصحة؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع انتظار انتظار آلاف الخريجين من كليات القطاع الطبى ( علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة )، إعلان وزارة الصحة عن حركة التكليف بالمستشفيات والمنشآت التابعة لها، أصدرت نقابة العلاج الطبيعي بيانا، تضمن مفاجأة للخريجين.

وقالت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد النقيب العام، إن وزارة الصحة والسكان، قررت أن التكليف لخريجي الكليات الطبية (علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة ) طبقاً وحسب احتياجات سوق العمل، وليس إلزاماً لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها.

وأوضحت أن المجلس الصحي المصري، قرر عند الحصول على درجة بكالوريوس العلاج الطبيعي وقضاء سنة الامتياز (السنة التدريبية الإلزامية) إجراء امتحان لمنح ترخيص مزاولة المهنة وعند الاجتياز لابد وإلزاماً من قيد الخريج بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي حتي يستطيع مزاولة المهنة وأيضاً بعد مرور خمس سنوات من التخرج والحصول على الترخيص الأول لمزاولة المهنة يتم التقييم بعد خمس سنوات لتجديد الرخصة.

وأشارت النقابة، إلى أنها قررت إعلام أولياء الأمور وأبنائهم الراغبين للدخول الي كليات العلاج الطبيعي، من خلال عقد اجتماعات توعية معهم حتي لا يقعوا فريسة للأكاديميات الوهمية وكذلك التعريف بكليات العلاج الطبيعي (الحكومية – الخاصة – الأهلية – أفرع أجنبية) حيث بلغ عدد الكليات (74) كلية بجميع محافظات الجمهورية.