شكرا لقرائتكم خبر عن العلمين الجديدة تستقبل 250 طالبا من جامعتي الإسكندرية ودمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024، ومشاركة طلاب الجامعات المصرية، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، شهدت المدينة استقبال 250 طالبًا وطالبة من جامعتي الإسكندرية ودمنهور.

وشارك الطلاب في مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية بالمنطقة الترفيهية وعلى شاطئ البحر، حيث أقيمت مسابقات مثل كرة الراكت وشد الحبل، بالإضافة إلى ألعاب Jumping Bag. كما شارك الطلاب في منافسات كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة الشاطئية والتنس البادل.

وعلى صعيد آخر، قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار، يرافقه عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتفقد المنطقة الترفيهية والشاطئ. وقد شارك في هذه الجولة 13 سفيرًا أجنبيًا و24 وسيلة إعلام أجنبية، مما يعكس الاهتمام الدولي بهذا الحدث.

وعلى مسرح الشاطئ، قدم الطلاب من ذوي المواهب الفردية مجموعة من الفقرات الغنائية، مما أضفى أجواءً من البهجة والحماس على المكان.

واختتمت فعاليات اليوم بحفل استعراضي مميز قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، حيث استمتع الطلاب المشاركون بعرض فني راقٍ يجسد التراث المصري الأصيل.