أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة رطب وأمطار بالوادى والعظمى بالقاهرة 36

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة "العلمين الجديدة"؛ لمناقشة ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة للتصدير من مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد محمود أحمد، مساعد مدير إدارة الإشارة للبحوث الفنية والتطوير، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومسؤولي الجهات المعنية. أبرزت صحيفة الراي الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة استمرار الحرب وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. صحيفة الراى الكويتية تبرز تحذير الرئيس السيسى من تدهور الوضع الإنسانى بغزة

أجرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، اتصالاً هاتفيا مع والدة كل من بطلنا الأولمبي أحمد الجندي والبطل محمد السيد، حيث أكدت لهما أن مصر والمصريين يفخرون بنجليهما، الذان حققا إنجازا مشرفا، يثبت حقيقة أن كل رجل عظيم خلفه إمرأة عظيمة.

صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم طرح 17 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (٩م٢ : ٦٨م٢) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2024. الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بالشروق والعاشر من رمضان

أعلن الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم لتحويلات الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025، اعتبارًا من الأحد 1 سبتمبر ولمدة أسبوعين فقط لجميع أنواع التحويلات باستثناء البرامج الخاصة التي ستمتد أسبوعين إضافيين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات جامعة القاهرة على الرابط: https://eservices.cu.edu.eg/ وزارة التعليم تبدأ تسليم طلاب الثانوية العامة استمارات النجاح بالمدارس بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم استمارات نجاح لطلاب الثانوية العامة 2024، من اليوم الأحد 11 أغسطس بالمدارس الثانوية، حيث يتم تسليمها للطلاب شخصيا بموجب بطاقة الرقم القومي الشهادات والملفات للطلاب الناجحين وفى حاله حضور ولى الأمر لاستلام استمارات نجاح الثانوية العامة، ضرورة وجود بطاقه الرقم القومي له وبطاقة الرقم القومي للطالب، مؤكده أنه لا يتم التقديم لتنسيق أو كتابة الرغبات بدون الرقم السري الموجود داخل الاستمارة . وزارة التعليم تبدأ تسليم طلاب الثانوية العامة استمارات النجاح بالمدارس

رئيس الوزراء يتابع ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة فى مصرالسيدة انتصار السيسى تهنئ سارة سمير ووالدتى الجندى والسيد أبطال الأولمبيادفتح باب تحويلات الطلاب لكليات جامعة القاهرة أول سبتمبر

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أن أحمد فتوح لاعب الفريق الكروى الأول ينتظر العرض على النيابة حتى الآن، مؤكدًا أنه لا صحة لإصدار قرار بشأنه.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الزمالك: أحمد فتوح فى انتظار العرض على النيابة... ولا صحة لصدور قرار بشأنهغدا.. طقس شديد الحرارة رطب وأمطار بالوادى الجديد والعظمى بالقاهرة 36 درجة