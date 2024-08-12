شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراه بـ"إعلام القاهرة": الخليج 365 يتصدر المواقع الأكثر معالجة للقضايا الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الباحثة مى سعيد عبد القادر، المدرس المساعد بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات الأخرى، وذلك من قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن رسالة بعنوان: "توظيف المواقع الإخبارية المصرية لصحافة الفيديو فى معالجة القضايا الاجتماعية وعلاقتها باتجاهات الجمهور نحوها".

أشرف على الرسالة دكتور سعيد محمد الغريب أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ودكتوره سماح عبدالرازق الشهاوى أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وتألفت لجنة المناقشة من دكتورة سهير عثمان عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ودكتور حمزة السيد خليل أستاذ الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية جامعة طنطا.

أجرت الباحثة دراسة تحليلية على عينة من المواقع الإخبارية المصرية، وابرزهم موقع الخليج 365 خلال الفترة 12 شهرا من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023، وأثبتت نتائج الدراسة تفوق موقع الخليج 365 فى معالجة القضايا الاجتماعية.

اتجهت الدراسة في مسارين رئيسين وهما المسار الخاص بالدراسة التحليلية وتم فيه تحليل مقاطع الفيديوهات التي تناولت كافة القضايا الاجتماعية والمتمثلة في قضايا التعليم، الصحة، والعنف الأسرى" خلال فترة الدراسة، وتم تحليل (749) مقطع فيديو تناول القضايا الاجتماعية في مواقع الدراسة والمسار الخاص بالدراسة الميدانية، إذ قامت الباحثة بدراسة اتجاهات الجمهور المصرى نحو معالجة صحافة الفيديو للقضايا الاجتماعية، وفى هذا السياق طبقت الباحثة استمارة استبيان تم تطبيقها على عينة قوامها 400 مفردة من الجمهور المصرى.

أوضحت نتائج الدراسة التحليلية ونتائج الدراسة الميدانية، تصدر موقع الخليج 365 فى مقدمة المواقع الإخبارية "عينة الدراسة"، التى قامت بمعالجة القضايا الاجتماعية، إذ حصل على نسبة 40% من تغطيته لقضايا التعليم، و38.33% من تغطيته لقضايا الصحة، و39.43% من تغطيته لقضايا العنف الأسرى.

نتائج الدراسة أظهرت كذلك حصول موقع الخليج 365 على الترتيب الأول أيضاً ضمن تفضيلات الجمهور للمواقع الصحفية التى يتعرضون فيها لصحافة الفيديو فى معالجة القضايا الاجتماعية بوزن مرجح 7.0000، وهو ما يعكس مدى اهتمام موقع الخليج 365 بجمهوره ومحاولته تقديم ما يحتاج إليه القراء، وشعور الجمهور بأنه الأفضل ويقدم الأحدث دائماً.