شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب : تم تقديم 788 الف برنامج وفرصة استفادة لاهلنا وشبابنا بالصعيد بإجمالي مبلغ 603 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

التقي ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة باللواء ا.ح شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد .

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا التعاون الذي سيتم خلال الفترة المقبلة بين الوزارة وهيئة تنمية الصعيد .

واشار وزير الشباب والرياضة أننا لدينا العديد من المشروعات والبرامج الكبيرة بالصعيد حيث قدمنا لاهلنا بالصعيد العديد من البرامج والأنشطة والتي منها تقديم الوزارة لعدد "788 "الف برنامج وفرصة استفادة لمنطقة الصعيد بإجمالي مبلغ "603 "مليون جنيه .

وأكمل "صبحي " علي المستوي المحلي قدمنا العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية كما عملنا علي احلال وتجديد الملاعب بالإضافة الي تطوير العديد من مراكز الشباب بالإضافة الي دخول عدد 63 مركز شباب بأسيوط يتم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية بالإضافة الي دخول العديد من مراكز آلشباب بمنطقة الصعيد بمراحل تطوير ورفع الكفاءة .

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه قائلا: نسير نحو تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية نحو تنمية الصعيد وشبابه ووضعهم بمكانهم الذي يستحقونه سواء في الجانب الشبابي والرياضي مع الوضع في الاعتبار ما تبذله الدولة ممثلةً في الحكومة المصرية بتحسين أحوال أهل الصعيد على كافة المستويات.

فيما تحدث اللواء ا.ح شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ان الهيئة تم انشائها بقرار من السيد رئيس الجمهورية سنة 2018 ، وقمنا بالفعل في تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية واليدوية ، واستطرد رئيس هيئة تنمية الصعيد أننا هنا اليوم من اجل فتح مجال جديد للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم العديد من الخدمات للشباب المصري واهلنا بمنطقة الصعيد ،مؤكدا علي امتلاك الصعيد للعديد من القوي البشرية والإمكانيات المتعددة والتي نأمل علي استغلالها علي افضل وجه من خلال هذا التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لصالح المواطن المصري وشبابنا بمنطقة الصعيد .



