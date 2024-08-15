شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مقر اتحاد عمال العاصمة الإدارية وبدر والشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صباح اليوم، مقر الاتحاد المحلي لعمال العاصمة الإدارية، وبدر والشروق برئاسة عايدة محي الدين .

وقال الجمل، إن افتتاح مقر جديد لعمال العاصمة الإدارية في العاصمة الجديدة، يعد خطوة هامة نحو دعم العمال وتقديم خدمات لهم في قلب اماكن العمل، وتنفيذ خطة اتحاد العمال للعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعمال، بجميع المدن لخدمة العمال، انطلاقا من اهمية التوافق مع خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030 وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس اتحاد العمال ، خلال الافتتاح، علي دور المرأة وتوليها الأدوار القيادية ونجاحها فى ذلك بدعم من القيادة السياسية لدور المرأة في جميع المجالات والخدمات العامة والتطوعية داخل وخارج المؤسسات.

ورحبت عايدة محي الدين، رئيس الاتحاد المحلي لعمال العاصمة الأدارية وبدر والشروق، بالحضور خلال افتتاح المقر الخاص بالاتحاد، مؤكدة أن افتتاح المقر الجديد يعتبر حلقة وصل بين الاتحاد العام لعمال مصر والاتحاد المحلي وذلك لخدمة العمال والنقابيين بمدن العاصمة الإدارية، بدر ، الشروق.

وأضافت رئيس عمال العاصمة الادارية، أن مكتبها مفتوح بصفة مستمرة وسيكون هناك تواجد مستمر لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلي بالعاصمة لتلقي الطلبات والشكاوي والاستشارات العمالية، وخدمة جميع العمال الواردين والمقيمين داخل العاصمة و بدر و الشروق.