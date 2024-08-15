شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجتمع بقيادات وأعضاء قطاع الشئون العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، بقيادات وأعضاء الوزارة المعنيين بالموضوعات العربية، وذلك في إطار حرص وزير الخارجية على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييمهم حيال أولويات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة المقبلة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزير عبدالعاطي أكد خلال اللقاء على الأهمية التي يوليها لتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، مشدداً على أن أمن المنطقة العربية يعد أحد المحددات الرئيسية لأمن مصر القومي. وتناول نتائج اتصالاته المكثفة مع العديد من وزراء الخارجية العرب إزاء مختلف القضايا والموضوعات التي تمس أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية والهجرة حرص خلال اللقاء على التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لجذب المزيد من الاستثمارات العربية إلى مصر بهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ضرورة تحفيز القطاع الخاص ودعمه ليصبح شريكاً للدولة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر في التوسع بالأسواق العربية, خاصة مع الإمكانيات المصرية والفرص المتوفرة في الأسواق العربية المختلفة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير عبدالعاطي أشار خلال لقاءه بقيادات وأعضاء الوازرة المعنيين بالموضوعات العربية إلى أهمية مواصلة التنسيق مع مختلف الدول العربية إزاء كافة الأزمات والتحديات التي تواجهها بعض الدول الشقيقة، وذلك من أجل الحفاظ على مسار عربي لحلحلة تلك القضايا، وبما يحافظ على وحدة وسيادة الدول العربية ويضمن مصالح شعوبها. كما استمع سيادته للتقييمات السياسية والمقترحات التي تسهم في تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتحديد الأولويات، بما يحقق المنفعة المشتركة للدول العربية وشعوبها الشقيقة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن اللقاء تناول المستجدات الخاصة بعدد من الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية وجهود حلحلتها، وتم تبادل الرؤى حول الجهود الدبلوماسية المصرية في هذا الشأن.