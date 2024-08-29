شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: جوتيريش قلق من التدهور في الضفة الغربية ويدعو لوقف العمليات فورا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قلق من التدهور في الضفة الغربية، ويدعو لوقف العمليات فورا، مضيفا أن فرقنا في غزة تعرضت الأسبوع الماضي لإطلاق النار وخسرنا مكاتبنا ومستودعاتنا.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن العمليات الإسرائيلية بغزة أضرت بمقار تابعة لنا وأخرى تتبع منظمات إنسانية، مضيفا أن العاملون في المجال الإنساني يعملون بشكل دؤوب لإيقاف انتشار مرض شلل الأطفال في قطاع غزة.

وتابع أنه يجب توفير التدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.