شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزارة الزراعة: منع التعديات على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لحالات التعدى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الزراعة متمثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي في المحافظات المرور لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وازالة التعديات فورا حدوثها ومواجهتها بكل حزم مع المرور الدائم على الاحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الازالة في المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وازالة التعديات عليها في مهدها.

أكد الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي ان الإدارة قامت خلال هذا الأسبوع بتنفيذ عدة حملات إزالة على التعديات في بعض محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المرور اليومى وكذلك تلقى شكاوى المواطنين بشأن التعديات والتعامل السريع معها .

وأضاف "راشد" أن وزير الزراعة يتابع على مدار الساعة ليلا ونهارا وخلال الاجازات مع قيادات الوزارة جهود منع التعديات والازالة الفورية وأشار إلى أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مؤخرا مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شدد على تكثيف جهود منع التعدى على الأراضى الزراعية لأنها ثروة للأجيال القادمة وهي المصدر الرئيسى للغذاء.