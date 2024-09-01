شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتضن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية بمشاركة 96 دولة تحت رعاية رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وانطلاقاً من إيمان جامعة الدول العربية بأهمية الاستثمار في العقول ، تنطلق بعد غد الإثنين منافسات النسخة السادسة والثلاثين من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية التي تنظمها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة من 1 -8 سبتمبر 2024 بالإسكندرية بالتعاون ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبة الإسكندرية.

وتنطلق منافسات الأولمبياد الدولي للمعلوماتية بعد غد "الإثنين" بمشاركة 96 دولة حيث يقام حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية فيما تقام منافسات البطولة في مقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبي قير.



الأولمبياد الدولي للمعلوماتية



وتشارك كل دولة بفريق مكون من أربعة طلاب ومشرفين حيث يتسابق الطلاب بشكل فردي على مدار يومين في حل بعض المسائل ذات الطبيعة الخوارزمية، حيث يحاول كل طالب تحقيق أعلى نتيجة ليحقق ميدالية لبلده .

ويتم اختيار الطلاب من خلال الأولمبياد المحلى لكل دولة مثل الأولمبياد المصري للمعلوماتية الذى يقام سنوياً بجمهورية مصر العربية بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشار إلى أن الأولمبياد الدولي للمعلوماتية من أهم مسابقات علوم الحاسب في العالم حيث تقام تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات (IFIP) و هي مسابقة دولية تقام سنوياً في علوم الحاسب لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية.



يعود تاريخ المسابقة إلى أكتوبر 1987 خلال انعقاد المؤتمر الرابع والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في باريس، عندما اقترح البروفيسور سلاجوفيست سندوف (Prof. Slagovest Sendov) البلغاري تنظيم مسابقة دولية في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات لتوجيه الجهود نحو هذا المجال الجديد في حينه، وقد لاقت الفكرة ترحيباً واسع النطاق وتم عقد أول أولمبياد دولي للمعلوماتية في بلغاريا عام 1989 وشارك فيها متسابقون من 25 دولة.



تهدف الأولمبياد إلي تحفيز الطلاب للاهتمام بعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، ولكن هدفها الأسمى هو تقوية أواصر الصداقة بين الطلاب المشاركين وكذلك بين خبراء علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات في العالم حيث يعد الأولمبياد ملتقى للنوابغ القادمة والخبراء في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.