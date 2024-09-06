شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: 70 ألف خدمة طبية وعلاجية قدمتها مستشفى رأس سدر المركزى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد مستشفى رأس سدر المركزى التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR والمعترف بها من الإسكوا ISQua العالمية.

وأشارت الهيئة إلى أن مستشفى رأس سدر المركزي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء تقدم العديد من الحزم الطبية والعلاجية للمرضى وفقاً لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية الدولية فى مختلف التخصصات وأبرزها «الباطنة، أسنان ، رمد، الجراحة ، عظام ، جراحة مخ وأعصاب، جراحة قلب وصدر ،أنف وأذن، الأطفال، الأوعية الدموية، القلب، مسالك بولية، النساء» وذلك على يد نخبة من أمهر الأطباء والاستشاريين والاخصائيين والفنيين لضمان تقديم الخدمات الطبية المتميزة طبقًا لمعايير الجودة العالمية، كما تعد من أهم محاور السياحة العلاجية بمحافظة جنوب سيناء لموقعها المتميز والإطلالة الساحلية لغرف إقامة المرضى، وقد حازت على العديد من الإشادات من السائحين الأجانب حيث استقبلت حالات لسائحين من أكثر من 19 دولة وحازت على إشادات عديدة منهم.

وأوضح بيان الهيئة، أن مستشفى رأس سدر المركزى قدمت حوالي 70.000 خدمة طبية منذ انضمامها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن، وشملت العديد من الخدمات الطبية في مختلف التخصصات منها تدخلات جراحية كبرى ومتوسطة وصغرى، إلى جانب خدمات الأشعة والمعامل والعيادات الخارجية و الطوارئ والغسيل الكلوي، بالإضافة للخدمات بالقسم الداخلى والعناية المركزة، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 46 سرير داخلي،11 سرير عناية، 9 أسرة غسيل كُلوى ، فضلًا عن 3غرف عمليات منها غرفة عمليات طوارئ ، بالإضافة إلى 18سرير طوارئ.

ولفت بيان الهيئة إلى إجمالي المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها عالميًا بمحافظة جنوب سيناء، والتي بلغ عددها 21 منشأة صحية.

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جهود كتيبة العمل بمستشفى رأس سدر المركزي، وكل من ساهم في الوصول إلى اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا).