شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستقبل وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية بديوان عام المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بديوان عام محافظة الشرقية، حيث يشارك وزير الأوقاف احتفال محافظة الشرقية بالعيد القومي.

وشارك في الاحتفال أيضا الوزير هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، و الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، و اللواء أ.ح. محمد أحمد الليثي نائب وزير الدفاع، و اللواء أ.ح. أحمد الشاذلي مدير الكلية الجوية، و اللواء عمر رؤوف مدير أمن الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والمهندس أحمد محمود عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندسة لبنى عبد العزيز حبيب نائبة محافظ الشرقية.

كما حضر اللقاء الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، و الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسى، والشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الشرقية، والدكتور محمد حامد وكيل المديرية.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف عن شكره لهذه الدعوة ، وعن سعادته لمشاركته في احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وقدم الشكر لمحافظة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مهنئًا المحافظ وأهل المحافظة الكرام بالعيد القومي للمحافظة.

من جانبه عبر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بما يقدمه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف من آراء واتجاهات تعين الدعاة على تشكيل منظومة عمل تنهض بالخطاب الديني وتحقق طموح الوطن.

وفي ختام اللقاء أهدى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية درع محافظة الشرقية للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وعقب اللقاء شهد وزير الأوقاف ووزير الموارد المائية والري ومفتي الجمهورية ومحافظ الشرقية صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، حيث أكد أن لِلزَّوَاجِ فِي الإِسْلَامِ مَكَانَةً سَامِيَةً وَقِيمَةً سَامِقَةً عَالِيَةً، وهو الميثاق الغليظ في قول الله سبحانه: "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا" محذرا من الطلاق ومبينا خطورته.