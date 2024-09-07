شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: أكثر من 500 ألف يتظاهرون بشوارع إسرائيل لإبرام صفقة تبادل عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلي قالت إن هناك أكثر من 500 ألف يتظاهرون في شوارع إسرائيل للمطالبة بإبرام صفقة تبادل عاجلة، وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يشارك في الاحتجاجات بتل أبيب المطالبة بصفقة تبادل.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

