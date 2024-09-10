شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: صناعة الورق تعتمد على فكرة إعادة التدوير واستخدامه مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تعتمد صناعة الورق على فكرة إعادة التدوير واستخدامه مرة أخرى، من خلال الاعتماد على تكنولوجيات حديثة تمكن الشركات المصرية من التصدير للاسواق العالمية، حيث يعمل العديد من شركات القطاع الخاص فى مجال تدوير المناديل الورقية من ورق معاد تدويره.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تماشياً مع توجه الدولة نحو الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتتولى وزارة البيئة بالتعاون مع بعض الوزارات مسئولية العمل على نشر ثقافة استخدام الأكياس الورقية والمعاد استخدامها مرة اخرى، لتقليل الأخطار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية، وتقوم بعض الشركات بصناعة الأكياس الورقية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن قطاع الورق والكرتون والورق الصحى والتعبئة والتغليف والطباعة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي والتجارى بين الدول العربية والعالمية يتيح العديد من الفرص الاستثمارية .