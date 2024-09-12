شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن مواعيد منافذ بيع تذاكر قطارات السكة الحديد الموجودة بالمحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أن منفذ بيع تذاكر قطارات السكة الحديد الموجود في محطتي كلية البنات وأرض المعارض يعمل من الساعة 8.30 صباحا، حتى الساعة 4.30 مساء كل يوم، ومتابه به تذاكر قطارات الوجهين البحرى والقبلى.

وافتتحت هيئة السكك الحديدية مكاتب (حجز المدينة) لإتاحة حجز وصرف تذاكر القطارات بمحطات مترو الأنفاق، بهدف الحد من الزحام أمام شبابيك التذاكر بمحطات القطارات وتقديم خدمة مميزة للركاب.أماكن حجز تذاكر القطارات بمحطات المترو

1. محطة مترو حلوان

2. محطة مترو الدقى

3. محطة مترو كلية البنات

4. محطة مترو المعادى

5. محطة مترو المرج الجديدة

6. محطة مترو أرض المعارض

يأتي ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتيسير على جمهور الركاب، وتتواجد هذه المحطات بأماكن ذات كثافة عالية من جمهور الركاب.

جدير بالذكر أنه يوجد (32) من مكاتب (حجز المدينة) لحجز وصرف تذاكر القطارات على مستوى الجمهورية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر دائما لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.