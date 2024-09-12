شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال رئيس الأعلى للإعلام: "أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأخلص التهاني للسيد الرئيس بمناسبة ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء، سيدنا محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وسلم)، داعين المولى عز وجل، أن يديم على سيادتكم التوفيق وأن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم".

وأضاف كرم جبر:"إذ نستلهم من السيرة العطرة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، نموذجًا رائعًا في القدوة الطيبة والقيم النبيلة والسماحة، وأن يعم السلام سائر بلاد العالم".

