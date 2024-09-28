شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ورصد رمضان فتحي مراسل قناة إكسترا نيوز، تفاصيل المبادرة، موضحا أنه يتم تنظيم العديد من الشوادر التي تقوم بتوزيع اللحوم البلدية والمستوردة والدواجن بأسعار مخفضة لجميع المواطنين، حيث أنه بإمكان أي مواطن بالإسماعيلية الوصول الى الشوادر وشراء اللحوم طازجة على مستوى عالي من الجودة تخرج من أحد المزارع التي تقوم مؤسسة حياة كريمة بالشراكة معها.

وأكد مراسل إكسترا نيوز، أن اللحوم في شوادر الإسماعيلية طازجة بنسبة 100% وبأسعار أقل من السوق بهامش كبير، مفيدة بأن هذه الشوادر تقام بتعاون وشراكة بين مؤسسة حياة وشركة ومزرعة القيصر في الاسماعيلية لتوفير هذه اللحوم للمواطنين بسعر رمزي وتخفيضات كبيرة، وسط إقبال من المواطنين لشراء اللحوم ومعروض بكميات كبيرة جودة عالية.

