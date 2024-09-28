الارشيف / أخبار مصر

الرئيس السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد الأربعاء المقبل

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

السبت، 28 سبتمبر 2024 03:23 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 412 لسنة 2024 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول.

ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية على أن ينعقد مجلس الشيوخ فى الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء 29 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق الثانى من أكتوبر سنة 2024 ميلادية

