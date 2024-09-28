شكرا لقرائتكم خبر عن جالانت: القضاء على نصر الله إحدى أهم العمليات فى تاريخ إسرائيل ولن نتوقف عندها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلى يواف جالانت اليوم ، إن القضاء على حسن نصر الله إحدى أهم العمليات في تاريخ إسرائيل ولن نتوقف عندها.

وتصاعدت حدة التوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتى دخلت منعطفا جديدا بين حزب الله اللبنانى وتل أبيب بعد غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهدف المقر المركزى لحزب الله تحت الأرض، أسفل مبنى سكنى فى منطقة الضاحية الجنوبية، ليعلن بعدها اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وقادة آخرين.

وسادت حالة الارتباك لبنان والمنطقة، عقب إعلان استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصرالله، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم اغتيال علي كركي قائد جبهة الجنوب في "حزب الله".

كما واصل الجيش الإسرائيلي، عدوانه ونفذ سلسلة من الهجمات العنيفة على مناطق مختلفة على الأراضي اللبنانية، شملت الغارات العديد من المناطق المختلفة في لبنان في القطاعين الشرقي والغربي، فضلا عن أنه مع التزامن مع الغارات الجوية كانت هناك سلسلة من الغارات التي استهدفت بعلبك وشرقي ووسط لبنان.