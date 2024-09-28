الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى رحيل جمال عبد الناصر

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .

وفى تقليد عسكرى أصيل قام الفريق أول عبد المجيد صقر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.



كما إلتقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم إعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بما قدمه الزعيم الراحل من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب فى نضالها من أجل الإستقلال والحرية.



وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة بتأييد من جموع الشعب المصرى للقضاء على الإستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .