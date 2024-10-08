شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة طوارئ موسعة بمطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بتنفيذ تجربة طواريء موسعة بأرض مهبط مطار القاهرة الدولي بمشاركة كافة الجهات المعنية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني وقيادات شركة ميناء القاهرة الجوي وممثلي الجهات العاملة بمطار القاهرة ومحرري شؤون الطيران المدني ومندوبي ومراسلي القنوات التليفزيونية والفضائية.

وكانت أبرز مراحل سيناريو تجربة الطوارئ عبارة عن تلقي برج المراقبة بمطار القاهرة لبلاغ من إحدى الطائرات العابرة للأجواء المصرية من جهة الشرق إلى الغرب، على بعد 65 ميلا جنوب شرق مطار القاهرة وعلى متنها 40 راكبا و5 من أفراد طاقم الطائرة، وذلك بوجود عطل فني أنظمة الهيدروليك، وطلب قائد الطائرة الهبوط الاضطراري بالمطار.

وفور تلقى البلاغ قام برج المراقبة بإبلاغ مركز عمليات الطواريء الرئيسي والإرشاد والحماية المدنية وإعلان تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع الموقف، حيث فشلت عملية الهبوط مما أدى لانحراف الطائرة عن المدرج واشتعال النيران بها، ومن ثم بدء تدخل فرق الطوارئ والإنقاذ لإخماد النيران وإنقاذ المصابين بعد وصول سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف ونقلهم لأقرب مستشفى، واستقبال الركاب الناجين عن طريق فرق العلاقات العامة، وغلق المدرج لحين السيطرة على الحادث وإزالة الآثار قبل إعادة تشغيله مرة أخرى.

في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على الاهتمام بالتدريب في كافة التخصصات بمختلف مواقع العمل ورفع كفاءة العنصر البشري على إدارة ومواجهة مختلف الأزمات والمواقف الطارئة بما يتماشى مع معايير السلامة والأمان وفقا لتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO وسلطة الطيران المدني المصري والتأكيد على أهمية تنفيذ تجارب الطوارئ بصفة دورية للوقوف على جاهزية المطارات المصرية في مواجهة الأحداث الطارئة.



وفي هذا الصدد ومن جانبه صرح المهندس ايمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية على هامش تجربة الطواريء بمطار القاهرة أن تنفيذ مثل هذه التجارب يأتي في إطار الوقوف على جاهزية واستعداد المطارات المصرية للتعامل مع أي أحداث طارئة وفق سيناريوهات مختلفة ومن أجل تطبيق معايير الأمن والسلامة والتي تعتبر حجر الزاوية في صناعة الطيران، كما أن تنفيذ تجارب الطواريء بصفة دورية يعتبر من الأمور الإجرائية الهامة وفق متطلبات سلطات الطيران المحلية والدولية لتجديد تراخيص تشغيل المطارات.

وعلى صعيد التجهيز لتجربة الطواريء صرح المحاسب مجدى اسحق عازر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي أنه تم عمل الاستعدادات اللازمة للتدريب على تنفيذ التجربة في كافة مراحلها وفق المعايير الدولية المعمول بها، وهناك رصد لكافة الجوانب والخطوات وتقييم لأداء الأفراد وكفاءة المعدات وتدوين الملاحظات من أجل العمل على تطوير الأداء مستقبلا.



