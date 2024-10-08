شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: نجاح مفاوضة جماعية لعمال شركة بالقاهرة أعادت عجلات الإنتاج للدوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، عن نجاح عملية مفاوضة جماعية أعادت عجلات الإنتاج للدوران مرة أخرى فى شركة للملابس، وذلك من خلال مكتب عمل حلوان التابع للمديرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديرية ، حيث قامت بتشكيل لجنة مختصة برئاسة أحمد عزاز مدير مديرية العمل، والتوجه إلى مقر العمل في الشركة ،لمتابعة مطالب العمال المشروعة، وانعقدت لقاءات مستمرة بين الإدارة ،وممثلي العمال ، ونجحت في الوصول لاتفاق بين الطرفين، عادت بعده عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقتها ، داخل المصنع ، الذى يعمل بها 700 عامل ، وكذلك تحقيق مطالب العمال التى تمثلت فى صرف الراتب الشهري، وبعض الفروق تم خصمها من الراتب لوجود خطأ في نظام التحكم بالشركة.

كما شددت المديرية على كافة العاملين بالشركة أن القانون قد حدد الطرق المشروعة للمطالبة بالحقوق، وهو الدور الذى تقوم به المديرية وأجهزتها لخدمة العمال، وأصحاب الأعمال لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وذلك من خلال عمليات المفاوضة الجماعية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بشكل متوازن لضمان سير العمل بانتظام وزيادة الإنتاج ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، في تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أكد مدير المديرية على أنه جرى التنبيه على العمال بالحرص على دوران عجلات الإنتاج وزيادة العمل بدون توقف ، والذي يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ، والذين قدموا الشكر والتقدير لوزارة العمل والمديرية على المتابعة المستمرة وتلبية طلبهم لتسوية حقوقهم بشكل ودى مع مسؤولي الشركة ، وحضر عمليات المفاوضة نشوى احمد مدير منطقة حلوان ومفتشي المكتب علي إبراهيم، وحمودة قرنى، ومن مكتب علاقات العمل صنع الجليل محمد، وممثلي الشركة.