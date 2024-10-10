شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحان الشهر يعقد فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعداد أسئلة امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل على مستوي الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة لجميع المدارس الرسمي والرسمي لغات والمدارس الخاصة ويقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، بحيث يكون هناك ثلاث نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

وشددت الوزارة على أنه يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية وتشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

وقالت الوزارة: تكون الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة كافة الإجازات الرسمية ويكون تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.