الصحة العالمية: الخدمات الصحية شبه معدومة فى شمال قطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه لم يعد هناك أي خدمات صحية تقريبا في شمال قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل منع بعثات الإغاثة من الوصول إلى المنطقة.

وأشار جيبريسوس، إلى أن إسرائيل منعت بعثتين لمنظمة الصحة العالمية من الوصول إلى شمال غزة مرة أخرى.. مطالبا إسرائيل بوقف أوامر التهجير القسري، وعدم التعرض للمستشفيات وتسهيل مهمات فرق المساعدات الإنسانية.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية: "ندعو إسرائيل للعمل من أجل وقف إطلاق النار، حيث أن جميع العالقين في هذا الصراع بحاجة إلى السلام".

وفي السياق ذاته، حذرت 18 منظمة إغاثة دولية بينها منظمات بريطانية وفرنسية وأمريكية وسويسرية من أن التوتر المتزايد في شمال غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وذكرت المنظمات - في بيان مشترك - أن تهجير إسرائيل للفلسطينيين في شمال غزة من شأنه أن يزيد سوء الحالة الإنسانية ويعيق عمليات الإغاثة.