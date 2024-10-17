مادتان فى قانون المرور حددتا الشروط فى الموتور ودورة وقود السيارة.. اعرفها

وضع قانون المرور الحالى، مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى المحرك ( الموتور ) الخاص بالسيارة ودورة الوقود منعا لوقوع اى حوادث بالطرق ولتأمين رحلات المواطنين عبر الطرق السريعة ومنها:

المادة ( 140) الخاصة بالمحرك ( الموتور ) ويجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

- أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهى بالوزن الأقصى لها. ويشترط فى محرك المركبة القاطرة فى مجموعة (مقطورات أو نصف مقطورات مع (القاطرة) إلا تقل نسبة القوة الصافية له إلى الوزن الأقصى لهذه المجموعة عن 5 حصان فرملى لكل طن مترى واحد.

- أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان كثيف بصفة مستمرة مما يضر بالبيئة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ( 4) لسنة 1994أو يضر بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق.

- أن يكون المحرك مثبتا بالمركبة تثبيتا متينا على الحمالات الخاصة بذلك وأن يكون غطاؤه ( الكبود ) سليما محكم الإغلاق.

- أن يكون رقم المحرك المميز له عند صنعه مدموغا عليه فإن لم يكن مدموغا عليه وكان موجودا على صفيحة ترافق المحرك أو جسم المركبة بالنسبة للوارد -من الخارج وجب دمغه على المحرك بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة الموجود بها هذا القسم وتاريخ الدمغ. وفى هذه الحالة يجب أن يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفنى ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة.

مادة (141) الخاصة بدورة الوقود، يجب توافر الشروط الآتية فيها:

- أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة متينة وسليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها.

- أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغلقة بغطاء محكم.

- أن تكون ماسورة العادم ( الشكمان ) مثبتة تثبيتا محكما وأن تكون سليمة وصالحة للاستعمال وتفى بالغرض المطلوب ولا تحدث صوتا غير عادى.

- فى حالة تجهيز المركبة بالغاز الطبيعى كوقود يجب تقديم شهادة من شركة معتمدة فى هذا المجال تفيد استيفاء التجهيزات لاشتراطات الامن والمتانة.

- فى حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود يكون طبقا للتصميم الأصلى للمصنع المنتج.