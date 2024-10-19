شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استهداف منزل نتنياهو فى قيساريا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حدث غير عادي، استهدفت طائرات مسيرة، صباح السبت، منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، في مدينة قيساريا المحتلة.

ورغم التأهب الجوي الذي تنفذه إسرائيل، بدعم عسكري كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تمكنت مسيرة من اختراق أجواء الكيان، ووصلت إلى منزل نتنياهو، وأحدثت دوي انفجار كبير، الأمر الذى أدى إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى، وهرعت الشرطة والطائرات والمروحيات في محيط المكان.

وكشفت مقاطع مصورة نشرت على منصات التواصل الاجتماعي عن تواجد مكثف لقوات الشرطة الإسرائيلية أمام منزل نتنياهو بقيساريا، وفي المنطقة المحيطة.

وتم تفعيل صفارات الإنذار في معسكر جليلوت شمال تل أبيب، دون سابق إنذار، كما دوت صافرات الإنذار في عدد من البلدات في الجليل الأعلى إلى حيفا.

من جانبها قالت الشرطة في وقت سابق إن مسيرة معادية دخلت منطقة قيساريا، حيث سمع دوي انفجار نتيجة سقوطها، مضيفة أن "ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات حلوا بالمكان، ويقومون بعمليات تفتيش من أجل إزالة المخاطر".

إنفوجراف تفاصيل استهداف منزل نتنياهو