رئيس الوزراء: دخول محافظة المنيا المرحلة الثانية فى التأمين الصحى الشامل

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة المنيا، إن هذه الزيارة الثانية له ميدانياً بعد محافظات الصعيد، موضحا أن الطفرة التى حدثت فى شبكة الطرق وفرت وقت كثير، قائلا: "اليوم وصلنا فى ساعتين ونصف ".

وتابع أن مستشفى العدوة ستدخل التشغيل التجريبى الشهر المقبل، والمنيا ستكون من المحافظات التى ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل .

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مستشفى العدوة ومحطة صرف صحى برطباط بالمنيا، خلال زيارته للمحافظة.

ووصل رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة المنيا، صباح اليوم، في زيارة تستهدف تفقد عددٍ من المشروعات الخدمية، يرافقه خلالها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، والدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة.

وأكد رئيس الوزراء أن الجانب الأكبر من زيارته اليوم لمحافظة المنيا، سيخصص لمتابعة سير العمل بعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، التي قاربت على اتمام أعمال المرحلة الأولى لها، وتستعد لبدء المرحلة الثانية قريباً، للوصول بأهداف هذه المبادرة التنموية إلى عدد أكبر من أهالينا في قرى الريف المصري.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارة اليوم ستركز على مشروعات ذات صلة بقطاعي تطوير المرافق والخدمة الصحية، بالنظر إلى أهميتهما الكبيرة في الإرتقاء بصحة الإنسان وتحسين جودة حياته نحو الأفضل.

من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تمثل أضخم مبادرة تنموية تُنفذ على أرض مصر، ويصل صداها إلى أبناء الوطن في قرى الريف المصري، لاسيما في ظل ما تشهده من مشروعات في قطاعات ذات صلة بالإرتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المشروعات الخاصة بقطاع المرافق تشغل نصيباً كبيراً بين أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يتم استهداف الوصول بخدمتي الصرف الصحي ومياه الشرب إلى شريحة أكبر من أهالي القرى، لتحسين جودة حياتهم على النحو المأمول.

كما صرح محافظ المنيا بأن المحافظة استفادت بشكل كبير من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تشهد خلال المرحلة الأولى تنفيذ 3202 مشروعا في 32 قطاعاً متنوعاً، يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن في 192 قرية تابعة لـ 5 مراكز بالمنيا، هي: العدوة، أبو قرقاص، مغاغة، ملوى، دير مواس، بنسبة تنفيذ إجمالية تتخطى 80%، مضيفاً أن المنيا تستعد لدمج مراكز جديدة بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية من تلك المبادرة التنموية المهمة، وهما سمالوط، وبني مزار، لافتاً إلى أن المبادرة تؤثربشكل ايجابي على حياة أبناء القرى المستهدفة، وأنه يحرص وكذا القيادات التنفيذية على متابعة موقف تنفيذ مشروعاتها عن قرب بشكل دائم.



