أستاذ جهاز هضمي يحذر من حقن التخسيس: تبطئ تفريغ المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور هشام الخياط أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن لنزول الوزن طرق كثير، يمكن تطبيقها، أولها تغيير نمط الحياة من خلال الرياضة والنظام الغذائي، وهذه الطرق أكثر أمانا.

وتابع الخياط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك طرق أخرى للتخسيس، مثل البلونة والمناظير وحقن التخسيس، موضحا أن البلونة يتم تركيبها في المعدة، ولها أضرار كثيرة.

وذكر أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن ابن جورج وسوف توفى بسبب عمليات التكميم لتخفيف الوزن، محذرا من استخدام العمليات في التخسيس.

كما أوضح الخياط أن حقن التخسيس، يجب استخدامها تحت إشراف طبي، والمتابعة بشكل مستمر مع الدكتور المتخصص، موضحا أن الحقن الخاصة بالتخسيس هي ثورة جديدة لعلاج حالات السمنة، وهناك 3 أدوية للتخسيس من خلال الحقن، ويتم أخذها بجرعات متتالية.

و أضاف الخياط، أن الحقن تبطئ تفريغ المعدة، موضحا أن الحقن تقلل الرغبة في الأكل، وأن الجرعات التي يتم استخدامها تكون بشكل دوري.

وتابع : المشكلات الأساسية في حقن التخسيس، عدم المتابعة مع الطبيب المختص بشكل أسبوعي، مضيفا أن بعض المواطنين يستخدمون جرعات بكميات كبير من الكمية التي حددها الطبيب.

وحذرالخياط الأشخاص الذين لهم تاريخ مرضي عائلي، خاصة أمراض الغدة الدرقية، معلقا: " اللي عنده تاريخ مرضي عائلي وأمرض في الغدة الدرقية .. لو عمه ابن عمه ابن خاله .. قد يتعرض لمشكلات صحية عنيفة وقد تؤدي إلى شلل مؤقت في حركة المعدة في حالة عدم الالتزام بالجرعات المحددة فقط".