تصريحات الساعات الحرجة.. ماذا قال ترامب وهاريس فى يوم الانتخابات الأمريكية؟

حرص الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهورى لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، على حث أنصارهما على المشاركة فى الانتخابات مع انطلاق التصويت بغالبية الولايات وفق توقيت الولايات المتحدة، وسط ترقب عالمى للنتائج التى ستحدد اسم الرئيس الـ47 للبلاد.

وخلال الساعات القلية الماضية، نشرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، المرشحة عن الحزب الديمقراطى سلسلة تغريدات على موقع X قالت خلالها : "اطرقوا الأبواب، هاتفوا الناخبين، تواصلوا مع أصدقائكم وعائلتكم. معًا سندوّن فصلًا جديدًا لأعظم قصة قد تُروى".

وتابعت هاريس : "انتخابك هو صوتك وصوتك هو قوتك.. اليوم نصوت لأننا نحب بلدنا ونؤمن بوعد أمريكا"، داعية الناخبين لطلب المساعدة عبر الخط الساخن للجهات المنظمة للانتخابات الرئاسية الأمريكية حال احتاجوا إلى ذلك.

فى المقابل، نشر دونالد ترامب مقطع فيديو على حسابه بموقع X، حذر خلاله من استمرار تدهور الواقع الأمريكى على حد وصفه.

وقال ترامب فى الفيديو أن الواقع الأمريكى خلال السنوات الأربع الماضية بعهد الرئيس جو بايدن تدهور وتراجع.

ومن المقرر أن يدلى ترامب بصوته بعد قليل بولاية فلوريدا الأمريكية، بحس ما صرح به فى وقت سابق اليوم.

وتضمن مقطع الفيديو مشاهد مستوحاة من حملة ترامب الانتخابية ووعوده لأنصاره فى ملفات عدة من بينها قضية الهجرة والحفاظ على ما أسماه بـ"قيم الأسرة الأمريكية" والنهوض بالاقتصاد، فضلًا عن مشاهد من محاولة اغتياله وكذلك صورة لبطلة الملاكمة إيمان خليف، وفى الخلفية وعد بـ"إعادة أمريكا إلى سابق عهدها كما فعل سابقًا".

أكد المرشح الرئاسى، دونالد ترامب، أن يوم الانتخابات الرئاسية، هو الأهم فى التاريخ الأمريكى، وهاجم الحزب الديمقراطى، ووصفهم بالراديكاليين والشيوعين، وقال مخاطبا مؤيديه :"سنحقق نصرًا هائلًا ونجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وقال ترامب عبر حسابه الرسمى بمنصة إكس :"إنه يوم الانتخابات، سيكون هذا أهم يوم فى التاريخ الأمريكى، أن حماسة الناخبين تتخطى الحدود لأن الناس يريدون أن يجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهذا يعنى أن الانتظار سيكون طويل".

وتابع :"أريدكم أن تدلوا بأصواتكم بغض النظر عن المدة التى يستغرقها ذلك، يريد الديمقراطيون الشيوعيون الراديكاليون أن تحزموا أمتعتكم وتعودوا إلى بيوتكم".

واختتم :"معًا، سنحقق نصرًا هائلًا ونجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".