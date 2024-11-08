شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا تنظم مهرجانا رياضيا ضمن مبادرة "100 يوم رياضة" لتفعيل مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" والان مع تفاصيل الخبر

نظمت جامعة طنطا مهرجانًا رياضيًّا تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سبتمبر الماضي، في إطار خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

شارك في المهرجان 3500 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، بحضور الدكتور محمد حسين القائم باعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور مصطفى بيومى مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.

أكد الدكتور أيمن عاشور على الدور المحوري للأنشطة الطلابية في المنظومة التعليمية، وأن الانخراط في الأنشطة الرياضية يعزز منظومة القيم لدى شباب الجامعات، وينمي روح الفريق والتعاون، ويقوي الروابط الإنسانية، كما يساهم في تطوير شخصية الطلاب، ويعدهم ليكونوا جيلاً واعيًا وقادرًا على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

وأشار الوزير إلى أن "مبادرة 100 يوم رياضة" تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي شهدت حراكًا وتفاعلاً كبيرًا في الجامعات المصرية، حيث تم تسجيل 32 جامعة في المبادرة، وشارك 30 ألف طالب وطالبة في فعاليات المبادرة خلال الأسبوعين الماضيين، بنسبة 53% من الذكور و47% من الإناث، ما يعكس مدى إقبال الطلاب على هذه المبادرة التي تهدف إلى تحسين الصحة البدنية وتعزيز روح المنافسة والابتكار.

وأشار الدكتور محمد حسين إلى أن جامعة طنطا تستهدف تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية، مع تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في هذه الأنشطة المتنوعة، وأكد على توفير منصات الكترونية للتسجيل والاشتراك في كافة الفعاليات الرياضية لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة، مع التركيز على دور هذه الأنشطة في اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين والمبدعين رياضيًا، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وأضاف القائم باعمال رئيس جامعة طنطا أن فعاليات المهرجان شهدت افتتاح جناح دوري الجامعات المصرية للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم ماراثون رياضي، شارك فيه طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات، كما تضمن المهرجان عروضًا رياضية في ألعاب التايكوندو، الجمباز، الكاراتيه، الرماية، كرة السلة، كرة اليد، التنس، وكرة الريشة، كما شملت الفعاليات جولات تفقدية لصالة الألعاب الرياضية الخاصة بالطلاب ذوي الهمم بالجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى بيومي على دور الرياضة كركيزة أساسية في بناء وتنمية الإنسان المصري، مشيداً بجهود جامعة طنطا في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية ضمن مبادرة "100 يوم رياضة"، التي تهدف إلى إعداد أجيال من شباب الجامعة قادرين على المساهمة الفعالة في عمليات التنمية الشاملة وبناء مستقبل الوطن، كما أثنى على المشاركة الواسعة للفتيات من مختلف الجامعات المصرية من كافة الأقاليم، وهو ما يعكس قدرة الأنشطة الطلابية على إحداث تغيير ثقافي ومجتمعي إيجابي، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقديم كافة أوجه الدعم لجامعة طنطا في مختلف الأنشطة الطلابية، مشدداً على جهود الجامعة في تعزيز دور الرياضة ضمن منظومة التعليم العالي.

كما حرص الدكتور مجدي وكوك على التأكيد أن جامعة طنطا تنظم العديد من الفعاليات الرياضية في جميع كلياتها في آن واحد، إيمانًا منها بأهمية الرياضة كمحور أساسي في بناء إنسان سوي نفسيًا وصحيًا، بما يعزز من قدرات الطلاب ويساهم في تنمية شخصياتهم بشكل متكامل.