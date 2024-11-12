شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرعاية الصحية يتفقد مستشفى رأس سدر التخصصى والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية في عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة جنوب سيناء، التي تُعد رابع المحافظات في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

تأتي هذه الجولة في إطار متابعة الدكتور السبكي الميدانية المستمرة للاطمئنان على سير العمل في المنظومة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.

شملت الجولة مستشفى رأس سدر التخصصي، حيث تفقد الدكتور السبكي الأقسام المختلفة، بما في ذلك أقسام الطوارئ، العيادات الخارجية، الأقسام الداخلية، الرعايات المركزة، الحضانات، الأشعة، المعامل، العمليات، القسطرة، الكُلى، الصيدلية، الأسنان، والعلاج الطبيعي. كما اطمأن على سير العمل في مختلف الأقسام الطبية وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، واستطلع آراءهم حول مستوى الخدمات.

وعقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع قيادات فرع الهيئة بجنوب سيناء، وإدارة مستشفى رأس سدر التخصصي، والأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، حيث وجه لهم تحية شكر وتقدير، وكرّم الفريق الطبي الذي أنقذ حياة 42 سائحًا أجنبيًا إثر حادث طريق بطريق رأس سدر الطور. وأشاد بجهودهم المتميزة في التعامل مع حالات الطوارئ وإدارة الأزمات، وتطور الخدمات الإكلينيكية وتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن مستشفيات جنوب سيناء أصبحت صمام أمان لتعزيز منظومة السياحة بالمحافظة، حيث عبر السائحون الروس الذين تماثلوا للشفاء عن تقديرهم لمستشفى رأس سدر وللأطقم الطبية، معربين عن إعجابهم بتوفر أطباء يتحدثون اللغة الروسية، مما سهّل التواصل معهم.

كما تفقد الدكتور السبكي مركز طب أسرة رأس سدر، ووحدتي طب أسرة رأس مسلة وأبو صويرة، حيث اطلع على العيادات المختلفة، خدمات الفحص الشامل، العيادات التخصصية، الصيدليات، الطوارئ الأولية، والمعامل، واستمع إلى آراء المرضى والمقترحات من الأطقم الطبية والإدارية.

وأكد الدكتور السبكي على أهمية تحسين خدمات الرعاية الأولية في هذه المناطق، لافتًا إلى تقديم أكثر من 30 ألف خدمة بمركز طب أسرة رأس سدر، و15 ألف خدمة بوحدة رأس مسلة، و35 ألف خدمة بوحدة أبو صويرة.

وقرر الدكتور السبكي صرف مكافأة استثنائية للمتحدثين بالروسية من الأطقم الطبية في مستشفى رأس سدر لدورهم في احتواء المصابين والتعامل معهم باحترافية، إضافة إلى مكافأة تشجيعية للعاملين في قسم الطوارئ بالمستشفى وبعض المتميزين من الكوادر الطبية في المراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التي شملتها الزيارة.

واختتم الدكتور السبكي جولته مؤكدًا استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير الخدمات والرعاية الصحية بجميع محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات متميزة لجميع المنتفعين والمتعاملين، في إطار تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 لتحسين القطاع الصحي.

رافق الدكتور السبكي في جولته عدد من قيادات الهيئة ومديري الإدارات المركزية والعامة، ومدير فرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، ومديري المنشآت الصحية التي شملتها الزيارة.