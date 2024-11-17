الارشيف / أخبار مصر

نقابة الأسنان: بدء قيد خريجى دفعة 2023 الثلاثاء المقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • نقابة الأسنان: بدء قيد خريجى دفعة 2023 الثلاثاء المقبل 1/8
  • نقابة الأسنان: بدء قيد خريجى دفعة 2023 الثلاثاء المقبل 2/8
  • نقابة الأسنان: بدء قيد خريجى دفعة 2023 الثلاثاء المقبل 3/8
  • نقابة الأسنان: بدء قيد خريجى دفعة 2023 الثلاثاء المقبل 4/8
  • نقابة الأسنان: بدء قيد خريجى دفعة 2023 الثلاثاء المقبل 5/8
  • نقابة الأسنان: بدء قيد خريجى دفعة 2023 الثلاثاء المقبل 6/8
  • نقابة الأسنان: بدء قيد خريجى دفعة 2023 الثلاثاء المقبل 7/8
  • نقابة الأسنان: بدء قيد خريجى دفعة 2023 الثلاثاء المقبل 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: بدء قيد خريجى دفعة 2023 الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ آية دعبس

الأحد، 17 نوفمبر 2024 07:00 ص

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن بدء فترة القيد للخريجين دفعة 2023 بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، مشيرة إلى أن ذلك سيتم خلال عدة مراحل:

- المرحلة الأولى: من يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 إلى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.

- المرحلة الثانية: من يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025 إلى يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 المرحلة الثالثة.

- من يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 إلى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025.

 

على أن يتم التسجيل بالفورم المرفق https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpdPUAxGJH18WSvP1s2xVBcMz4f3mxU8ll_Dz24qt5VJ_JUg/viewform

لاختيار موعد التقديم، مؤكدة ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد الذى تم اختياره.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح الأيام تباعاً خلال كل مرحلة طبقاً للطاقة الاستيعابية اليومية لاستلام الملفات منعاً للزحام وتيسيراً على الأطباء الجدد.

1

 

 

2

 

 

3

 

 

466100223_1116274623392699_2747771898484527906_n
 

 

 

 

466971251_1116274553392706_1949481187458846566_n

 

 

466975225_1116276680059160_8850269432635727714_n

 

 

467150259_1116276883392473_4388799377500598663_n

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

Advertisements