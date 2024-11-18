شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التموين تعلن عن مسابقة لتصميم المجوهرات بمعرض الذهب 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير الإسكان: تغطية 99% من مياه الشرب على مستوى الجمهورية و70% صرف صحى

وزارة التموين تعلن عن مسابقة لتصميم المجوهرات خلال معرض الذهب 15 ديسمبر

وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية يبحثان تعزيز التعاون

وزارة الصحة: المضادات الحيوية خط الدفاع ضد الالتهابات البكتيرية.. إنفوجراف

وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة لتنفيذ عدد من محاور الطرق بالمدن القائمة

وزير الأوقاف يعتمد 82 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش

وزير الزراعة توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وكرتونة البيض بـ150 جنيها

وزارة التعليم العالي تشارك بجلسة نقاشية حول الابتكار في دول العالم الإسلامي بـCOP29