شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا بمقر المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد لبحث عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا داخل مقر المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز مدينة الصف، لمتابعة موقف البنية التحتية بالمنطقة الصناعية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وملفات العمل الحيوية الجارية وكذلك بحث ملفات التقنين وتسعير الأراضي لإدخال المرافق بالمنطقة الصناعية.

وفى بداية الاجتماع، اطلع المحافظ على المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والمقامة على مساحة 6328 فدان والأنشطة الصناعية والاستثمارية بالمنطقة وكذلك الموقف النهائي لملف التقنين وتسعير الأراضي.

ووجه المحافظ، بتفعيل الدراسة الاستشارية لأعمال تصميم المرافق من مياه وصرف صحى وطرق اسمنتية وتدعيم شبكة الكهرباء.

وحرص المحافظ، على الالتقاء بممثلي أصحاب المصانع والمستثمرين بالمنطقة الصناعية لبحث طلباتهم ورؤيتهم لتطوير المنطقة الصناعية.

وأشار المحافظة، إلى أن الهدف الأول من الزيارة، الاستماع لمشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع، مؤكدًا لهم أنه سيتم التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لبحث إجراءات التسعير وإدخال المرافق بالمنطقة وإزالة أي معوقات تواجههم لإحداث نقله نوعية وتنموية داخل المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، ومحمود فوزي المشرف على المنطقة الصناعية، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومجلس إدارة المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد.