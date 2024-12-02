شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: 39.9 مليون شخص حول العالم متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن 39.9 مليون شخص حول العالم متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكن الإصابة عن طريق العلاج بمضادات الفيروسات القهرية و إجراء تحاليل دورية لفيروس نقص المناعة البشري.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفرق بين فيروس نقص المناعة البشري (HIV) ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

وقالت وزارة الصحة فى منشور اليوم إن فيروس نقص المناعة البشري (HIV) هو عدوى تهاجم جهاز المناعة في الجسم ويستهدف خلايا الدم البيضاء في الجسم، مما يضعف الجهاز المناعي ويؤدي إلى الإصابة بأمراض مثل:-

. السل

. الالتهابات

. بعض أنواع السرطان

بينما متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) هي المرحلة الأكثر تقدمًا من المرض ويحدث نتيجة لعدم علاج فيروس (HIV)

ويعتبر جميع الأطفال الحاملين لفيروس نقص المناعة البشري والذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات مصابين بفيروس الإيدز في مراحله المتقدمة.