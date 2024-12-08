شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تساعدك ترجع الأموال المحولة بالخطأ عبر إنستاباى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

كثير ما نتلقي اتصالات من أصدقاء أو حين لقاء زميل عمل أو جار وغيرهم، تتفاجأ بسؤال له لا تعلم إجابته، إلا أن تقول له "انسي اللي بيروح مبيرجعش"، ذلك السؤال الذي نسمعه بشكل مستمر هو "ماذا يحدث حال تحويل أموال بالخطأ عبر تطبيق إنستاباى، هل هناك حل لردها مرة أخرى؟.



خطوات تساعدك ترجع الأموال المحولة بالخطأ عبر إنستاباى

”الخليج 365” يقدم في تقرير مفصل خطوات استعادة الأموال:

1. التواصل مع الشخص المستلم.

إذا كنت تعرف المستلم أو لديك وسيلة للتواصل معه، حاول الاتصال به وشرح الموقف بهدوء، واطلب منه إعادة المبلغ، وفي كثير من الحالات، يكون الشخص متفهمًا ويعيد الأموال تلقائيًا.

2. التواصل مع البنك الخاص بك

اتصل بخدمة العملاء للبنك الذي تم تحويل الأموال منه، قدم لهم كل التفاصيل المتعلقة بالمعاملة، والبنك سيقوم بالتحقق من العملية وقد يساعدك في استرداد المبلغ إذا كان ممكنًا، وقدم لهم مثل:

• رقم العملية.

• التاريخ والوقت.

• المبلغ المحول.

• الحساب المستلم.

3. الاتصال بخدمة عملاء إنستاباى

تواصل مع دعم تطبيق إنستاباي عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف (تجد معلومات التواصل في التطبيق)، وقدم لهم تفاصيل المشكلة، واطلب توجيهك بالإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال.

4. تقديم شكوى رسمية

إذا لم تنجح الخطوات السابقة، يمكنك تقديم شكوى إلى البنك المركزي المصري من خلال موقعه الإلكتروني أو الخط الساخن، وتأكد من الاحتفاظ بجميع الأدلة، مثل إيصالات التحويل وتفاصيل المعاملة.

لكن إذا لم تفلح جميع المحاولات السابقة لاسترداد الأموال المحولة بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي، يمكنك اللجوء إلى رفع دعوى قضائية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. جمع الأدلة

احصل على كل الوثائق المتعلقة بالعملية، مثل:

إيصال التحويل من تطبيق إنستاباي.

رقم العملية وتاريخها.

إثبات هوية الشخص المستلم (إذا كان متاحًا).

احتفظ بأي مراسلات أو محاولات قمت بها لاسترداد الأموال، مثل رسائل البريد الإلكتروني أو مكالمات خدمة العملاء.

2. التواصل مع محامٍ متخصص

استعن بمحامٍ لديه خبرة في القضايا المتعلقة بالمعاملات المالية ليتولى رفع الدعوى.

المحامي سيقوم بصياغة دعوى استرداد أموال بناءً على الأدلة التي قدمتها.

3. تحديد نوع الدعوى

الدعوى ستكون دعوى استرداد أموال محولة بالخطأ أو دعوى إثراء بلا سبب ضد الشخص المستلم.

في حال كان المستلم قد استخدم الأموال رغم علمه بأنها محولة بالخطأ، يمكن اعتبار ذلك سوء نية مما يدعم موقفك القانوني.

4. رفع الدعوى أمام المحكمة

الدعوى تُرفع أمام المحكمة الاقتصادية أو المدنية، حسب قيمة المبلغ المحول.

المحكمة ستطلب من الشخص المستلم إعادة الأموال المحولة.

5. تنفيذ الحكم

إذا صدر حكم لصالحك ولم يقم المستلم بإعادة الأموال، يمكنك تقديم الحكم للتنفيذ عبر الجهات المختصة.