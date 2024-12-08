الارشيف / أخبار مصر

الرئيس السيسى يصل أوسلو عاصمة النرويج في ثاني محطات جولته الأوروبية.. صور

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأحد، 08 ديسمبر 2024 04:25 م

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها، حيث كان في التوديع بمقر إقامة الرئيس قبل المغادرة الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك والملكة "مارى"؛ حيث وقّع الرئيس في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي.


وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في انتظار الرئيس في المطار عدد من المسئولين الدنماركيين، وأن الرئيس استجاب لطلبهم بالتقاط صور تذكارية اعتزازاً بالزيارة التاريخية له إلى "كوبنهاجن"، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى مملكة الدنمارك، وقبل توجه الرئيس إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولته الأوروبي.

 

