محافظ كفر الشيخ يخصص أرضا لإنشاء مسجد بديلا عن آخر مبنى بحرم الطريق بالعاقولة

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه أصدر قراراً بتخصيص قطعة أرض أملاك الدولة لبناء مسجد العاقولة الجديد، بديلا عن المبنى الذي تم الشروع في إنشاؤه على مساحة مماثلة، وذلك لوقوعه في حرم الطريق الدولي الساحلي.



وقال محافظ كفر الشيخ فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه تم البدء الفوري في تنفيذ عملية الإنشاء بالمكان الذي تم تخصيصه من خلال بعض المشاركات المجتمعية، وأشار المحافظ إلى أن هناك حرصا دائما على الاستجابة لمطالب المواطنين.

ويأتى قرار المحافظ فى استجابة سريعة لمطالب أهالي قرية العاقولة التابعة لقرية بر بحري بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.



اعمال البناء للمسجد الجديد بقرية العاقولة



تخصيص أرض لبناء المسجد الجديد