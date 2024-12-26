شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى يتفقد مستشفى الهلال التابع لفرع المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى الهلال للتأمين الصحي التابع لفرع المنوفية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الخدمات الصحية وتعزيز التزامها بتوفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين.

تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتوسع في الخدمات الصحية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين.

كما تهدف الزيارة إلى رصد التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، والعمل على معالجتها ورفع كفاءتها بما يحقق طموحات ورغبات المواطنين في مستوى الخدمة الطبية، وأكد الدكتور أحمد مصطفى خلال الزيارة على أهمية العمل المستمر لتحقيق رؤية الوزارة، والتزام الهيئة بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لجميع المرضى.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور أحمد مصطفى، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تواصل عملها لتطوير وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المجالات الصحية، إلى جانب الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على مستوى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، ورصد أي قصور في الخدمة ومعالجته، بما يساهم في تحقيق تطلعات المواطنين في مجال الصحة.

شملت جولة الدكتور أحمد مصطفى، تفقد الأقسام المختلفة للمستشفى، بما في ذلك الطوارئ، والأشعة، العلاج الكيماوي، والجراحة، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي وغرف حضانات الأطفال، حيث اطمأن على الحالة الصحية للأطفال المبتسرين، وتأكد من جودة الرعاية الصحية المقدمة.

كما اطمأن الدكتور أحمد مصطفى، على توافر القوى البشرية المؤهلة في جميع التخصصات الطبية وتوافر مخزون استراتيجي من الأدوية والبلازما، وأكياس الدم بجميع الفصائل، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة، مؤكدا أن مستشفى الهلال تعد جزءًا أساسيًا من المنظومة التأمينية في محافظة المنوفية، بنسبة تغطية تأمينية تصل إلى 60%.

يذكر أن مستشفى الهلال للتأمين الصحي، يقع على مساحة 1350 مترًا مربعًا، ويتكون من دور أرضي وخمسة طوابق، ويحتوي على عدة أقسام حيوية مثل (الاستقبال، الداخلي، العناية المركزة، الحضانات، غرف العمليات، الغسيل الكلوي، العلاج الكيماوي).

وتشارك المستشفى في العديد من المبادرات الرئاسية مثل مبادرة منع قوائم الانتظار، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

تصل السعة الاستيعابية للمستشفى إلى 180 سرير وتضم عدة أقسام علاجية تشمل (الغسيل الكلوي، أمراض اليوم الواحد، الحضانات، الأورام، الأطفال، الباطنة العامة، العناية المركزة)، كما تشمل الأقسام الجراحية التي تجري جراحات متعددة مثل (ترقيع طبلة الأذن، علاج تشوهات الأذن الخارجية، عمليات الرمد ،تغيير مفصل الفخذ والركبة، مناظير الكتف والركبة، مناظير الحالب والمثانة والكلى والحصوات، والولادة الطبيعية والقيصرية، جراحات التجميل، استئصال أورام الثدي، جراحات الأطفال، والقسطرة الطرفية).الخدمات المستحدثه العنايه المتوسطه اطفال والعلاج الانزيمي وخدمات التغذيه العلاجيه والعلاج الطبيعي رافق سيادته الدكتور محمود مجاهد مسئول الاتصال السياسي بالهيئة والدكتور سيد عبد السلام مدير عام الفرع والدكتور احمد موسي ابو صباع مدير عام المستشفي