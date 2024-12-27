شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل فى 7 أيام.. صرف 2.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة حصاد "الوزارة " خلال 7 أيام ..

في بداية الأسبوع التقى وزير العمل محمد جبران، مع السيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية "إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية"، وذلك بمقر "المنظمة" بالقاهرة، لمناقشة العديد من الملفات المشتركة.

بحث الوزير والمدير العام مجموعة من الملفات التنظيمية التي تخص المنظمة .. وأكد الوزير جبران الذي يشغل أيضا، موقع رئيس مجلس إدارة المنظمة، على أن الدولة المصرية مع كل عمل عربي مشترك يحقق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

من جانبه، أشاد المدير العام فايز المطيري بجهود الدولة المصرية، وتحقيق الاستقرار في مجالات العمل من خلال تشريعات متوازنة لصالح أطراف العمل الثلاثة ،وكذلك النهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد ..وسَلّم وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة" ، 25 عقد عمل لذوي همم "15 عقد بشركتين بالقطاع الخاص، وحضر وزير العمل ، إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ،والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"،فيما يخص "ملفات العمل" ..وأكد الوزير حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج".

وخلال الأسبوع أعلن محمد جبران وزير العمل ، عن إستمرار الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات في تقديم كافة أنواع الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة،في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، وأكد على استخراج شهادات جديدة لقياس مستوى مهارة، ومزاولة حرفة، للعمالة غير المنتظمة ،داخل موقع العمل بمحطة المستقبل بمشروع المونوريل،بالقاهرة ،موضحًا أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في إطار تنفيذ خطة الوزارة للتأمين الصحي على هذه الفئة ،بالتعاون مع وزارة الصحة ،وهيئة التأمينات الإجتماعية،مُشيرًا أنها إستكمالًا لعملية إستخراج "الشهادات" التي بدأت حتى الأن في "العاصمة الإدارية" ثم "مشروع الضبعة النووية " و"الأسكندرية".



وعقدت وزارة العمل ،هذا الأسبوع ، إختبارات لعددِ من المُتقدمين من أقصى الصعيد ، على فرص العمل التي أعلنت عنها "الوزارة"، للعمل في بعض المهن المطلوبة بمشروع الضبعة النووية،وذلك في إطار تنفيذ أهداف الزيارة التي قام بها وزير العمل محمد جبران ،نهاية "أغسطس 2024" الماضي ،الى"المشروع "، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية"،والتي استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة،وهو ما يحدث اليوم على أرض الواقع..

..ووافق وزير العمل هذا الأسبوع ،على صرف إجمالي مبلغ 2 مليون و300 ألف، و242 جنيهاً من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، منهم 400 ألف جنيه تعويضات لأسر 2 متوفين في حادث بالمنوفية،ومليون و900 ألف،و242 جنيها ،عبارة عن رعايات اجتماعية وصحية..حيث بلغ إجمالي المستفيدين من هذا الدعم الجديد، 946 عاملاً غير منتظم، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري فقط.

.وقال الوزير إن هذا الدعم عبارة عن رعاية صحية، واجتماعية لعمالة غير منتظمة مسجلة لدى قاعدة بيانات "الوزارة "، إضافة إلى تعويضات من "بند الحوادث" المستحدث الذي تستفيد منه العمالة غير المسجلة لدى الوزارة، وتصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوف، و20 ألفاً للمصاب...وإستقبل وزير العمل ،في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،د.صالح الشيخ،وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون في كافة الملفات المُشتركة..وبحسب بيان ،ناقش الجانبان آليات تنفيذ سَدّ العجز الوظيفي في "الوزارة" و"المديريات" ،وكذلك بحث ملف الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة ومديرياتها بالمحافظات،وكيفية الإعلان عنها.

إتفق الوزير جبران ،ود. صالح الشيخ ،على إستخدام بوابة الوظائف الحكومية للإعلان عن فُرص العمل التي توفرها الوزارة للشباب المصري ،في الداخل والخارج..كما استقبل د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محمد جبران، وزير العمل بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين في جميع الملفات المُشتركة...هذا وتَفقد وزير العمل،منطقة عمل السلام ،التابعة لمديرية عمل القاهرة ،حيث إلتقى بالعاملين في مكاتب التفتيش ،والسلامة والصحة المهنية،والتشغيل ،وعلاقات العمل ،للإطمئنان على سير العمل ،وجودة الخدمة المُقدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم .. كما تَفقدّ منطقة عمل العبور بمحافظة القليوبية ،ووجه بسرعة تطوير مكاتب العمل ،وإفتتاح المُغلق منها ،للتسهيل على المواطنين ،خلال الحصول على الخدمات الخاصة بالتشغيل ،وكعب العمل ،وتفعيل دورها في مجالات السلامة والصحة المهنية ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج " ..

ولتنفيذ توجيهات الوزير نظم مكتب التمثيل العمالي المصري في الرياض ،بالمملكة العربية السعودية، ورشة عمل ،إستفادت منها العمالة المصرية بشركة مياه الخليجية في منطقة الإحساء، بالمنطقة الشرقية،والتي تبعد 400 كيلو متر عن الرياض ،وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل ،خاصة التشريعات السعودية ذات الصلة ،وكيفية التواصل مع مكتب التمثيل العمالي في حالة وجود نزاعات، أو مشكلات قد تواجههم.

وفي ختام الاسبوع زار الوزير جبران محافظة قنا ..حيث أنه في إطار بدء تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والعمل بشأن ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، والمُشاركة في تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة، أجرى محمد جبران وزير العمل، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني زيارة لمحافظة قنا، حيث تفقدا مركز قفط للتدريب المهني الذي يقع في مركز مدينة قفط،بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا.. شهدت الزيارة تسليم عقود لذوي همم ،وشهادات إتمام دورات تدريبية ...وكذلك تفقد مجموعة من المدارس.

هذا وتواصل مديريات العمل في كافة المحافظات جهودها في المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،من خلال تعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج وتوفير فرص العمل ،وتنفيذ خطط التدريب من أجل التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ،وغيرها من ملفات العمل.