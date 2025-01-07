شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفريق جلال الهريدى اليوم عقب صلاة العصر بمسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

تقام صلاة الجنازة على الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن الذى وافته المنية مساء أمس الإثنين، اليوم عقب صلاة العصر بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يدفن الجثمان في مقابر القوات المسلحة حيث توارى جثمانه بجوار عائلته.

وكان حزب حماة الوطن قد أعلن عن وفاة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب.

وقال الحزب في بيان له نشره على الصفحة الرسمية للحزب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.. إنا لله وإنا إليه راجعون."