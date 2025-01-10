شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن تعليمات جديدة حول تطعيمات الحج والعمرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعليمات مُحدثة لمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، تتعلق بتنظيم العمل في مكاتب تطعيم المسافرين، في ضوء التعميم الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بتاريخ 7 يناير 2025، والذي شدد على ضرورة حصول حاملي تأشيرات العمرة والزائرين على لقاح الالتهاب السحائي.

ووفق خطاب رسمي من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، شملت التعليمات ما يلي:

1. إلزام جميع المسافرين إلى المملكة العربية السعودية بغرض أداء فريضة الحج بتلقي لقاح الالتهاب السحائي الرباعي المقترن.

2. تطعيم المسافرين لأداء العمرة أو زيارة مدن مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والطائف بلقاح الالتهاب السحائي الثنائي، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من السبت 11 يناير 2025، بناءً على موافقة السلطات السعودية.

3. تحديد قيمة رسوم تقديم خدمة التطعيم بلقاح الالتهاب السحائي الثنائي بـ200 جنيه لكل مسافر، وذلك بعد موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بهذه التعليمات لضمان سلامة المسافرين وتلبية الاشتراطات الصحية السعودية.