شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: مصر وقطر والولايات المتحدة يضمنون تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة أنباء رويترز، أن مصر وقطر والولايات المتحدة هي من ستقوم بضمان تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

تابعت رويترز: من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى.

وأكدت وكالة أنباء رويترز، أن اتفاق إسرائيل وحماس يحدد مرحلة أولية لوقف إطلاق النار بغزة مدتها 6 أسابيع تتضمن انسحابا تدريجيا لقوات إسرائيل من وسط غزة وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة ، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت رويترز أن الاتفاق يقضى بالسماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، 50 منها تحمل الوقود مع تخصيص 300 شاحنة للشمال.

ونقلت وكالة أنباء رويترز، أن اتفاق إسرائيل وحماس يتضمن إفراج حماس عن 33 محتجزا إسرائيليا بينهم جميع النساء (جنود ومدنيين) والأطفال والرجال فوق سن الخمسين، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت رويترز: الاتفاق يتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء أولا ثم رفات القتلى من المحتجزين.

وأوضحت وكالة أنباء رويترز، أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من اتفاق إسرائيل وحماس، إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين بمن فيهم جنود الاحتلال ووقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل جنود جيش الاحتلال، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأتمت رويترز: من المتوقع أن تشمل المرحلة الثالثة إعادة جميع الجثامين المتبقية وبدء إعادة إعمار قطاع غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.